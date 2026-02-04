Избежавший смертной казни сын Каддафи был застрелен в Ливии. До этого он пережил ряд покушений. Кого подозревают в убийстве?

Сына Каддафи Саифа аль-Ислама убили в саду его дома в Ливии

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам погиб. Его смертельно ранили в городе Эз-Зинтан. Его советник и двоюродный брат Ахмед Каддафи подтвердили данную информацию.

Последнее голосовое сообщение доктор Саиф отправил день назад… Он погиб ради вас, пусть его кровь не будет пролита напрасно Ахмед Каддафи Двоюродный брат Саифа аль-Ислама Каддафи

Сына бывшего ливийского лидера не похоронят до тех пор, пока не завершится расследование преступления, заявил его представитель в комитете по общеливийскому диалогу Абдалла Усман. Он также добавил, что тело Саифа аль-Ислама после осмотра места преступления будет доставлено в морг частной клиники Эз-Зинтана. Официальные лица в Правительстве национального единства Ливии эту информацию пока не прокомментировали.

Ахмед Каддафи также сообщил, что ранее на его брата были совершены покушения. «Саиф аль-Ислам подвергся нескольким покушениям», — рассказал он.

Кого подозревают в убийстве?

Сын бывшего лидера Ливии убили в саду его дома. По словам Усмана, при нападении на резиденцию преступники отключили камеры наблюдения и нейтрализовали охранников. Известно, что нападавших было четверо, все они скрылись с места происшествия. Саиф аль-Ислам вступил с нападавшими в перестрелку и был убит в 14:30 по местному времени (15:30 по московскому).

Местные СМИ ранее сообщали, что Саиф погиб в ходе боя с силами, подчиняющимися 444-й боевой бригаде, которая является военным подразделением, действующим при Правительстве национального единства Ливии. Однако бригада отрицает свою причастность к убийству.

В городе Эз-Зинтан или в его географических пределах нет воинских подразделений или полевого развертывания <...> бригада не имеет отношения к произошедшему в Эз-Зинтан, и у нее нет никакой прямой или косвенной связи со столкновениями там» 444-й боевая бригада Ливии

Что известно о втором сыне Муаммара Каддафи?

Саиф аль-Ислам Каддафи родился 25 июня 1972 года. В 1997-1998 годах он стал инициатором создания «Международного фонда сотрудничества в области благотворительности Каддафи». В рамках своей работы он вел переговоры с афганскими талибами и филиппинскими повстанцами об освобождении западных заложников. В 2003 году политик принимал участие в переговорах по торговым отношениям с Великобританией.

Спустя пять лет он решил уйти из политики. Но уже 2010 году принимал активное участие в ослаблении блокады сектора Газа.

После смерти Муаммара Каддафи в 2011 году Саиф был схвачен повстанцами и передан под суд. В 2015 году суд Ливии приговорил его к смертной казни по обвинению в «военных преступлениях, совершенных во время революции 2011 года». Однако спустя два года он был освобожден, исходя из принятого закона о всеобщей амнистии.

В декабре 2017 года пресс-секретарь семьи Каддафи Басема аль-Хашими ас-Соуль заявил, что Саиф аль-Ислам намерен баллотироваться в президенты страны. Он обратился к России за поддержкой для реализации своих президентских амбиций, пишет Bloomberg. Его представитель встречался с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым. С ним от имени ливийского политика президенту России Владимиру Путину было передано письмо, в котором он делился с видением будущего своей страны.

В ноябре 2021 года прокуратура официального правительства Ливии выдала ордер на арест Саифа аль-Ислама Каддафи по подозрению в связях с бойцами частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер».