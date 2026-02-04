Сына Каддафи не будут хоронить до завершения нескольких действий

Усман: Сын Каддафи не будет похоронен до окончания расследования его убийства

Сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама не будут хоронить до тех пор, пока не завершится расследование его убийства. Об этом пишет новостной портал Laam со ссылкой на его представителя в комитете по общеливийскому диалогу Абдаллу Усмана.

«Похороны не состоятся до завершения необходимых процедур на месте преступления и завершения расследования убийства», — заявил Усман.

По словам представителя, во время нападения на резиденцию сына Каддафи преступники отключили камеры видеонаблюдения и нейтрализовали всех охранников, что усложняет расследование.

Абдалла Усман добавил, что тело Сейфа аль-Ислама будет направлено в морг частной клиники.

Ранее сообщалось, что Саиф аль-Ислам Каддафи мог погибнуть в ходе вооруженных столкновений, которые произошли к югу от Триполи.