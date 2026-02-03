Реклама

Стало известно о гибели сына Каддафи

Abaad News: сын Каддафи погиб в ходе вооруженных столкновений к югу от Триполи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Саиф аль-Ислам Каддафи

Саиф аль-Ислам Каддафи. Фото: Stringer / Reuters

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи мог погибнуть в ходе вооруженных столкновений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Abaad News.

Отмечается, что столкновения произошли к югу от Триполи. По данным ливийского портала, советник сына Каддафи подтвердил сообщение о его гибели.

В ноябре стало известно, что власти Ливана решили освободить сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала без залога. Он был задержан правоохранительными органами Ливана в 2015 году по делу об исчезновении в 1978 году ливанского имама Мусы ас-Садра.

