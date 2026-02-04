Реклама

Брат сына Каддафи подтвердил его гибель

Двоюродный брат Саифа аль-Ислама Каддафи Ахмед подтвердил его гибель
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Саиф аль-Ислама Каддафи

Саиф аль-Ислама Каддафи. Фото: Stringer / Reuters

Ахмед Каддафи, приходящийся двоюродным братом ливийскому политику Саифу аль-Исламу Каддафи, подтвердил его гибель. Об этом он написал в социальной сети X.

«Последнее голосовое сообщение доктор Саиф отправил день назад… Он погиб ради вас, пусть его кровь не будет пролита напрасно», — написал он.

Ранее сообщалось, что сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи погиб в ходе вооруженных столкновений, которые произошли к югу от Триполи.

В ноябре стало известно, что власти Ливана решили освободить сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала без залога. Он был задержан правоохранительными органами Ливана в 2015 году по делу об исчезновении в 1978 году ливанского имама Мусы ас-Садра.

