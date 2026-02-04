Реклама

Стало известно о покушениях на сына Каддафи

Ахмед Каддафи: На сына Каддафи ранее было совершено несколько покушений
Саиф аль-Ислам Каддафи

Саиф аль-Ислам Каддафи. Фото: Ismail Zitouny / Reuters

До убийства на сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама Каддафи было совершено несколько покушений. Об сообщил двоюродный брат убитого Ахмед Каддафи в беседе с телеканалом Al Arabiya, пишет РИА Новости.

«Саиф аль-Ислам подвергся нескольким покушениям», — рассказал он. До этого Ахмед Каддафи подтвердил гибель двоюродного брата.

Ранее сообщалось, что сын бывшего лидера Ливии погиб в ходе вооруженных столкновений, которые произошли к югу от Триполи.

В ноябре стало известно, что власти Ливана решили освободить сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала без залога. Он был задержан правоохранительными органами Ливана в 2015 году по делу об исчезновении в 1978 году ливанского имама Мусы ас-Садра.

