В Турции разбился самолет с главой Генштаба Ливии. На борту находились еще четыре человека. Что известно о происшествии?

В Турции разбился самолет с начальником Генштаба армии Ливии аль-Хаддадом

В Турции разбился самолет с начальником Генштаба армии Ливии Мухаммедом аль-Хаддадом. Частный самолет исчез с радаров после вылета из международного аэропорта Анкары Эсенбога.

Позже местные жители сообщили, что недалеко от аэропорта произошел мощный взрыв. «Очевидцы сообщают о взрыве, вызванном, предварительно, падением самолета в Анкаре, в провинции Хайман», — говорится в сообщении агентства İHA. Воздушную гавань временно закрывали для полетов.

Момент взрыва самолета попал на видео. По предварительным данным, причиной падения самолета в Турции стал отказ электрооборудования.

В Триполи и Анкаре подтвердили гибель главы Генштаба Ливии

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба заявил, что ему доложили о смерти Мухаммеда аль-Хаддада.

Мы получили известие о смерти начальника штаба ливийской армии, генерал-лейтенанта Мухаммеда аль-Хаддада и его спутников, возвращавшихся из Анкары Абдель Хамид Дбейба Премьер-министр Ливии

Информацию подтвердил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, на борту разбившегося самолета Falcon 50 находились пять человек, включая начальника Генштаба ливийской армии Мухаммеда аль-Хаддада.

Глава ведомства отметил, что самолет с бортовым номером 9H-DFJ вылетел в 20:10 по местному времени из аэропорта Эсенбога в Анкаре и направлялся в Триполи. Однако уже в 20:52 связь с самолетом была потеряна.

От [экипажа] самолета поступило сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана, впоследствии связь с ним восстановить не удалось Али Ерликая Министр внутренних дел Турции

Все пассажиры разбившегося у Анкары самолета погибли

Спасательные группы обнаружили обломки самолета Falcon 50.

Обломки самолета, вылетевшего из аэропорта Эсенбога в Анкаре в направлении Триполи, были обнаружены подразделениями нашей жандармерии в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана Али Ерликая Министр внутренних дел Турции

По предварительным данным, в результате крушения никто не выжил. Турецкие власти сообщили ливийским, что все пассажиры разбившегося в окрестностях Анкары самолета с делегацией ливийской армии погибли, сообщает телеканал Al Jazeera.