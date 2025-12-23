В Турции разбился самолет с начальником Генштаба армии Ливии Мухаммедом аль-Хаддадом. Частный самолет исчез с радаров после вылета из международного аэропорта Анкары Эсенбога.
Позже местные жители сообщили, что недалеко от аэропорта произошел мощный взрыв. «Очевидцы сообщают о взрыве, вызванном, предварительно, падением самолета в Анкаре, в провинции Хайман», — говорится в сообщении агентства İHA. Воздушную гавань временно закрывали для полетов.
Момент взрыва самолета попал на видео. По предварительным данным, причиной падения самолета в Турции стал отказ электрооборудования.
В Триполи и Анкаре подтвердили гибель главы Генштаба Ливии
Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба заявил, что ему доложили о смерти Мухаммеда аль-Хаддада.
Мы получили известие о смерти начальника штаба ливийской армии, генерал-лейтенанта Мухаммеда аль-Хаддада и его спутников, возвращавшихся из Анкары
Информацию подтвердил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, на борту разбившегося самолета Falcon 50 находились пять человек, включая начальника Генштаба ливийской армии Мухаммеда аль-Хаддада.
Глава ведомства отметил, что самолет с бортовым номером 9H-DFJ вылетел в 20:10 по местному времени из аэропорта Эсенбога в Анкаре и направлялся в Триполи. Однако уже в 20:52 связь с самолетом была потеряна.
От [экипажа] самолета поступило сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана, впоследствии связь с ним восстановить не удалось
Все пассажиры разбившегося у Анкары самолета погибли
Спасательные группы обнаружили обломки самолета Falcon 50.
Обломки самолета, вылетевшего из аэропорта Эсенбога в Анкаре в направлении Триполи, были обнаружены подразделениями нашей жандармерии в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана
По предварительным данным, в результате крушения никто не выжил. Турецкие власти сообщили ливийским, что все пассажиры разбившегося в окрестностях Анкары самолета с делегацией ливийской армии погибли, сообщает телеканал Al Jazeera.