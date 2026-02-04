Реклама

Падчерица и жена культового режиссера оказалась в файлах Эпштейна

Жена Вуди Аллена Сун-И Превен назвала гадкой несовершеннолетнюю жертву Эпштейна
Ольга Коровина

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Жена и падчерица культового режиссера Вуди Аллена Сун-И Превен состояла в переписке со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет The Guardian.

После задержания финансиста Превен называла несовершеннолетнюю жертву домогательств с его стороны гадкой и отвратительной. Также супруга Аллена писала, что движение #MeToo в поддержку жертв домогательств «зашло слишком далеко». Кроме того, в одном из сообщений Эпштейну Превен заявила, что ее сводный брат Ронан Фэрроу слишком переоценен. Тогда он удостоился Пулитцеровской премии за расследование о сексуальных преступлениях голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

С 1980 года Аллен состоял в отношениях с актрисой Миа Фэрроу, которая сыграла главные роли в 13 его фильмах. Пара распалась в 1992 году, причиной скандального разрыва стал роман режиссера с 22-летней Сун-и Превен, приемной дочерью Фэрроу и ее бывшего мужа Андре Превена. В 1997 году Сун-и Превен и Вуди Аллен поженились.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что имя певицы Аллы Пугачевой неслучайно оказалось в опубликованных файлах Джеффри Эпштейна. По его мнению, финансист мог платить российским знаменитостям за уничижительные высказывания в отношении россиян.

