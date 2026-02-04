Реклама

Россия
08:28, 4 февраля 2026Россия

Российский генерал предрек атаки по мозгам

Генерал-полковник Зарудницкий: Битва за мозг станет главной частью войн будущего
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Атаки по мозгам противника станут главной частью гибридных войн будущего. Об этом заявил начальник Военной академии Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Владимир Зарудницкий в статье для журнала «Военная мысль», его слова приводит РИА Новости.

Как предрек Зарудницкий, в грядущих гибридных конфликтах противники будут стараться атаковать друг друга без прямого насилия. Агентство отмечает, что в рамках битвы за мозг могут быть атакованы память, мышление и поведенческие паттерны.

«В военных конфликтах будущего "битва за мозг" (термин, введенный военными экспертами США) с высокой вероятностью станет главной и приоритетной составляющей любой гибридной войны», — заявил он.

Ранее, в 2023 году, в научном журнале «Юридическая наука: история и современность» появилась статья «Российская семья как основа отечественной государственности». В ней среди прочего утверждалось о проникновении сперматозоидов в женский мозг, а также о противостоянии русскому народу феминисток и рожденных из земного праха с помощью космических технологий зверолюдей. Авторами статьи были указаны генерал-лейтенант ФСБ в отставке Иван Миронов, депутат Госдумы Игорь Ананских и другие.

