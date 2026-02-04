Реклама

Под Бермудским треугольником нашли причину загадочного исчезновения кораблей

Загадочные исчезновения в Бермудском треугольнике объяснили выбросами метана
Олег Парамонов
Фото: David Broad

Популяризатор науки Рональд Кнаппер заявил, что найдена разгадка тайны Бермудского треугольника. Об этом пишет издание Daily Express.

По словам Кнаппера, причиной загадочного исчезновений кораблей в Бермудском треугольники, вероятнее всего, было месторождение метана на дне океана. Это связано с тем, что выбросы газа способны нарушать плавучесть судов и работу двигателей. Со временем месторождение истощилось или стало неактивным, чем и объясняется снижение числа инцидентов в последние десятилетия.

Бермудский треугольник расположен между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. До 1970-х годов там регулярно пропадали грузовые и рыболовные суда, а также самолеты. Ситуация изменилась в 1980-х, когда стали набирать популярность спутниковая съемка и GPS-навигация. Когда каждый полет отслеживается, а сигналы бедствия передаются мгновенно, исчезнуть стало куда труднее.

Кнаппер не исключает, что свою роль сыграли и другие факторы. На сокращение числа инцидентов могли повлиять изменившееся магнитное поле и геологические условия.

Ранее сообщалось, что британский океанограф Саймон Боксолл объяснил загадочные исчезновения судов в Бермудском треугольнике естественным явлением. Как сообщает издание Daily Mail, свою версию он изложил в документальном фильме «Тайна Бермудского треугольника».

