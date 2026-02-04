Реклама

Польские чиновники поплатились за угон машины жены премьера

TVN24: Четырех начальников SOP уволили из-за угона машины жены премьера Польши
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yoan Valat / Reuters

Четырех начальников отделов польской спецслужбы SOP (службы охраны государства) уволили в результате проверки, проведенной после угона в сентябре машины супруги премьер-министра Польши Дональда Туска Малгожате. Об этом заявила представитель польского МВД Каролина Галецкая, сообщает телеканал TVN24.

По ее словам, такое решение было мотивированно проведенного в спецслужбе «сокрушительного» кадрового и финансового аудита. «Любое нарушение мы будем выжигать каленым железом, и это не конец, готовятся очередные увольнения», — уточнила она.

Ранее в городе Сопот в Польше злоумышленники угнали автомобиль марки Lexus, который принадлежит жене премьер-министра страны. Подчеркивается, что Lexus — наиболее «востребованная» у польских угонщиков марка автомобиля.

