У жены польского премьер-министра угнали автомобиль

У жены премьер-министра Польши Туска угнали автомобиль Lexus

В городе Сопот в Польше злоумышленники угнали автомобиль марки Lexus, который принадлежит жене премьер-министра страны Дональда Туска Малгожате. Об этом сообщает телеканал TVN24.

«Воры угнали Lexus — семейный автомобиль премьер-министра, у которого есть частный дом в Сопоте», — говорится в публикации.

По факту произошедшего начато расследование, к которому привлечены сотрудники воеводского управления полиции в Гданьске. Другие подробности телеканал не приводит. Подчеркивается, что Lexus — наиболее «востребованная» у польских угонщиков марка автомобиля. Эти японские автомобили угоняют чаще всего.

