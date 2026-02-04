Реклама

11:02, 4 февраля 2026

Посадившему самолет в поле российскому пилоту предложили работу в Азии

Посадившему самолет в поле пилоту «Уральских авиалиний» предложили работу в Азии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: РИА Новости

Пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову, аварийно посадившему самолет в пшеничном поле под Новосибирском, предложили работу в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Не уточняется, какая именно авиакомпания захотела сотрудничать с Беловым. Интерес представителей перевозчика вызвало умение россиянина действовать в стрессовых ситуациях. Сам пилот предпочел бы остаться на родине и работать по профессии, однако его решение будет зависеть от ситуации — в настоящее время мужчина не может летать и вынужден работать курьером.

Ранее в отношении Белова возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. При этом у авиакомпании и пассажиров к нему претензий нет. Кроме того, в конце января от экс-пилота потребовали компенсацию в размере 119 миллионов рублей за последствия авиапроисшествия.

