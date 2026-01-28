Посадивший самолет в поле пилот лишился работы и стал курьером ради помощи матери-инвалиду

Посадивший самолет в поле пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов стал курьером

Пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, аварийно посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, лишился работы и стал курьером ради помощи матери-инвалиду. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Белова не допускают к полетам, соответственно, он не может зарабатывать на жизнь прежней профессией. Более того, в его отношении возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. При этом у авиакомпании и пассажиров к нему претензий нет.

Кроме того, в конце января от экс-пилота потребовали компенсацию в размере 119 миллионов рублей за последствия авиапроисшествия. Не сообщается, в чью пользу планировалось взыскать с Белова указанную сумму, однако суд отклонил иск.

Несмотря на это, иск все еще может быть удовлетворен при повторном рассмотрении. В таком случае у бывшего пилота не будет средств, чтобы покрыть компенсацию, даже после продажи имущества.

Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле произошла 12 сентября 2023 года. На борту лайнера находились около 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию в апреле 2024-го, как и второй пилот Эдуард Семенов, который устроился в такси.