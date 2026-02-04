Появились подробности о найденной мертвой в школе российской учительнице

Найденная мертвой в школе в Екатеринбурге учительница готовилась к проверке

Учительнице, найденной мертвой школе на Уралмаше в Екатеринбурге, было 49 лет, россиянка готовилась к проверке. Такие подробности появились у портала Е1.ru.

Как выяснило издание, женщина преподавала в учебном заведении сразу три предмета — алгебру, геометрию и физику.

Одна из учениц пояснила, что учительница часто брала больничные из-за проблем с сердцем. «Накануне она осталась в школе после уроков, готовилась к какой-то проверке», — поделилась девочка.

Педагогу до случившегося вызывали медиков в школу после ухудшения самочувствия.

До этого стало известно, что охранник обнаружил тело учительницы во время обхода кабинетов в школе. По словам охранника, женщина лежала на полу возле одного из кабинетов. Помимо работы российская учительница занималась волонтерской деятельностью.