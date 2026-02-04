В российской школе нашли тело учительницы

Ura.ru: В школе Екатеринбурга охранник нашел тело учительницы

В одной из школ на Уралмаше российского города Екатеринбург, по предварительной информации, было найдено тело учительницы. Его обнаружил охранник, уточняет Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник портала рассказал, что труп нашли в здании школы 3 февраля около 23.00 (в 21.00 по московскому времени). Он лежал возле одного из кабинетов.

По предварительным данным, погибшей женщине было около 50 лет. Она занималась волонтерской деятельностью.

