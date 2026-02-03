В Нижнем Тагиле заслуженный педагог насмерть замерзла на улице недалеко от дома

В Нижнем Тагиле заслуженный педагог России насмерть замерзла на улице недалеко от дома. Об этом стало известно порталу E1.ru.

По данным издания, пенсионерка пропала 31 января. Она вышла из дома раздетой в одних тапочках. Волонтеры допустили, что к трагедии привела дезориентация женщины.

Она была награждена медалью «За доблестный труд», имела звания отличника просвещения РСФСР и народного образования СССР.

В разные периоды жизни женщина работала учителем русского языка и литературы, она возглавляла школу №45 в Нижнем Тагиле. Кроме того, на протяжении 24 лет пенсионерка руководила отделом образования Тагилстроевского района.

До этого сообщалось, что в Приморском крае 92-летняя женщина два дня пролежала на земле в лесу.

Тогда пенсионерке удалось выжить. Спасатели передали ее медикам.