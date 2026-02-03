Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:08, 3 февраля 2026Россия

Заслуженный педагог России насмерть замерзла на улице

В Нижнем Тагиле заслуженный педагог насмерть замерзла на улице недалеко от дома
Майя Назарова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Нижнем Тагиле заслуженный педагог России насмерть замерзла на улице недалеко от дома. Об этом стало известно порталу E1.ru.

По данным издания, пенсионерка пропала 31 января. Она вышла из дома раздетой в одних тапочках. Волонтеры допустили, что к трагедии привела дезориентация женщины.

Она была награждена медалью «За доблестный труд», имела звания отличника просвещения РСФСР и народного образования СССР.

В разные периоды жизни женщина работала учителем русского языка и литературы, она возглавляла школу №45 в Нижнем Тагиле. Кроме того, на протяжении 24 лет пенсионерка руководила отделом образования Тагилстроевского района.

До этого сообщалось, что в Приморском крае 92-летняя женщина два дня пролежала на земле в лесу.

Тогда пенсионерке удалось выжить. Спасатели передали ее медикам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело девятилетнего мальчика обнаружено в водоеме в Ленобласти. Убийца-педофил признал вину, ему может грозить пожизненный срок

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Расправившийся с 9-летним мальчиком в Петербурге предлагал ему побыть с ним за деньги

    Стало известно о проблемах с продажей OnlyFans

    Лучший фигурист мира будет носить на Олимпиаде подарок от Овечкина

    Известная телеведущая посетила «Грэмми» в платье с разрезом до пояса

    Премьер Британии инициировал расследование против пойманного на связях с Эпштейном посла

    Заслуженный педагог России насмерть замерзла на улице

    Стало известно о загадочной смерти российского штурмовика в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok