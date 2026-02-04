Раскрыт замысел США по новым санкциям против России

Политолог Асафов: Повода для новых санкций США против России пока нет

США продолжат угрожать России новыми санкциями, но реальный повод для введения ограничений пока не просматривается, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Так он отреагировал на сообщения о якобы подготовке Вашингтоном новых санкций против России.

«США подготовили удар по Ирану, санкции против России, силовой захват Гренландии, жесткие действия по Газе. Я перечисляю все эти идеи как существующие. Потому что естественно, что у Вашингтона есть планы действий на самые разные сценарные развилки. Думают ли США о новых санкциях и пошлинах? Конечно. Существуют ли расчеты, которые позволят ввести их без ущерба собственным интересам? Скорее всего», — сказал Асафов.

Но, по его оценке, потенциальные ограничения против России на данный момент рассматриваются скорее как рычаг давления в рамках переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта и не обязательно будут введены в конечном итоге.

«Конечно, планы на бумаге существуют. Но здесь вопрос принятия политического решения, судить о котором мы можем только через своевременность и наличие соответствующих обстоятельств. Пока эти обстоятельства, на мой взгляд, не наступили. Хотя угрожать санкциями, безусловно, продолжат», — заключил политолог.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США подготовили новые санкции против России. Там также отметили, что признаков их реализации пока нет.