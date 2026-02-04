Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:40, 4 февраля 2026МирЭксклюзив

Раскрыт замысел США по новым санкциям против России

Политолог Асафов: Повода для новых санкций США против России пока нет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Al Drago / Reuters

США продолжат угрожать России новыми санкциями, но реальный повод для введения ограничений пока не просматривается, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Так он отреагировал на сообщения о якобы подготовке Вашингтоном новых санкций против России.

«США подготовили удар по Ирану, санкции против России, силовой захват Гренландии, жесткие действия по Газе. Я перечисляю все эти идеи как существующие. Потому что естественно, что у Вашингтона есть планы действий на самые разные сценарные развилки. Думают ли США о новых санкциях и пошлинах? Конечно. Существуют ли расчеты, которые позволят ввести их без ущерба собственным интересам? Скорее всего», — сказал Асафов.

Но, по его оценке, потенциальные ограничения против России на данный момент рассматриваются скорее как рычаг давления в рамках переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта и не обязательно будут введены в конечном итоге.

«Конечно, планы на бумаге существуют. Но здесь вопрос принятия политического решения, судить о котором мы можем только через своевременность и наличие соответствующих обстоятельств. Пока эти обстоятельства, на мой взгляд, не наступили. Хотя угрожать санкциями, безусловно, продолжат», — заключил политолог.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США подготовили новые санкции против России. Там также отметили, что признаков их реализации пока нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Минобороны отчиталось о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Российские войска взяли под контроль Староукраинку

    В Кремле прояснили ситуацию с закупками российской нефти Индией

    В России назвали сроки производства SJ-100 в Индии

    Импорт новых автомобилей в Россию резко упал

    Известный российский юморист ответил на сравнение с Ургантом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok