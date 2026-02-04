Реклама

Стало известно о подготовленных санкциях США против России

Bloomberg: США подготовили санкции против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

США подготовили новые санкции против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

«США подготовили дополнительные санкции против России, но признаков их реализации нет», — утверждается в публикации.

Чиновники добавили, что действия стран Евросоюза (ЕС) против предполагаемого «теневого флота» России малоэффективны. По их словам, эти меры больше похожи на «медленный удар», чем на борьбу.

Ранее стало известно, что руководство ЕС намерено усилить санкционное давление на Россию и ввести ограничения на поставки ключевых металлов.

