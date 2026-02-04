Реклама

Раскрыто отношение россиян к сожительству до брака

Mamba: Для россиян нормально съезжаться через 3-6 месяцев отношений
Карина Черных
Фото: Impact Photography / Shutterstock / Fotodom

Россияне раскрыли отношение к совместной жизни и назвали оптимальные сроки для переезда. Исследование на эту тему от дейтинг-сервиса Mamba попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что для 37 процентов респондентов обоих полов нормально съехаться через 3–6 месяцев отношений. В то же время 29 процентов мужчин и вовсе готовы жить вместе почти сразу в противовес 12 процентам женщин. При этом откладывать совместную жизнь на год и дольше готовы 11 процентов опрошенных мужчин и 13 процентов женщин.

По данным аналитиков, 21 процент респонденток не готовы к сожительству до брака, как и 13 процентов участников-мужчин, готовых съезжаться только после предложения руки и сердца. Отмечается, что для 44 процентов мужчин важно жить вместе, чтобы понять, как отношения работают в быту. Столько же желают съехаться с партнерами, поскольку хотят быть рядом каждый день.

Женщины же чаще воспринимают переезд как эмоционально значимый этап: для 39 процентов он в первую очередь про любовь и близость, но для 38 процентов не менее важно понять, насколько комфортно жить вместе. При этом почти каждая пятая женщина ждет от партнера заботы и финансовой поддержки, а 29 процентов видят в переезде движение к будущему вместе.

В ноябре 2025 года стало известно, что россиянки почувствовали себя сильнее мужчин.

