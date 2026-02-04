Стало известно о бое российского робота с украинскими военными в зоне СВО

Российские военные группы «Центр» бросили робота на штурм опорного пункта ВСУ

Российские военные из группы «Центр» бросили робота на штурм опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом стало известно из рассказа бойца-морпеха с позывным Кариб, его слова приводит ТАСС.

По словам военнослужащего, бойцы Вооруженных сил России нагрузили наземный робототехнический комплекс «Депеша» противотанковыми минами и дистанционно запустили к позициям противника.

«По данным разведки, там находились около десяти человек. Подъехали к опорнику, удачно доехали (...) Десять мин бахнуло хорошо. Опорник разлетелся в клочья», — рассказал Кариб о выигранном бое. Военный добавил, что использование робота сильно помогло штурмовикам в дальнейшем продвижении.

