08:52, 4 февраля 2026Россия

Стало известно о бое российского робота с украинскими военными в зоне СВО

Российские военные группы «Центр» бросили робота на штурм опорного пункта ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные из группы «Центр» бросили робота на штурм опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом стало известно из рассказа бойца-морпеха с позывным Кариб, его слова приводит ТАСС.

По словам военнослужащего, бойцы Вооруженных сил России нагрузили наземный робототехнический комплекс «Депеша» противотанковыми минами и дистанционно запустили к позициям противника.

«По данным разведки, там находились около десяти человек. Подъехали к опорнику, удачно доехали (...) Десять мин бахнуло хорошо. Опорник разлетелся в клочья», — рассказал Кариб о выигранном бое. Военный добавил, что использование робота сильно помогло штурмовикам в дальнейшем продвижении.

Ранее известный ахматовец с позывным Аид показал выполненную рунами загадочную надпись на форме подчиненного.

