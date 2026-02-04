Реклама

15:14, 4 февраля 2026Путешествия

Россия стала лидером по количеству отправленных на любимый курорт богачей туристов

Россия стала лидером по количеству отправленных на Мальдивы туристов в январе
Алина Черненко

Фото: Martin Moxter / imagebroker.com / Globallookpress.com

Россия стала лидером по количеству отправленных в Мальдивскую Республику туристов в январе 2026 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в первый зимний месяц соотечественники совершили 29,3 тысячи визитов на любимый курорт богачей — по сравнению с аналогичным периодом 2025-го прирост составил 34,5 процента. На втором месте по турпотоку оказалась Италия (23,1 тысячи визитов), на третьем — Китай (22,6 тысячи визитов), на четвертом — Великобритания (20,4 тысячи визитов), а на пятом — Германия (14 тысяч визитов).

В АТОР объяснили рост турпотока из России на Мальдивы сочетанием нескольких факторов: увеличением разнообразия рейсов с пересадками, укреплением рубля и лояльной ценовой политикой местных отельеров. По данным источника, отдых на курорте стал доступнее. Так, средний чек тура с перелетом в январе 2026 года составил 275 тысяч рублей — это на 27,5 процента меньше, чем в январе 2025-го.

Ранее сообщалось, что туры на Мальдивы после новогодних праздников подешевели на 15-25 процентов. Это связано со снижением цен на авиабилеты и тарифы в отелях.

