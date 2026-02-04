Реклама

Экономика
15:37, 4 февраля 2026Экономика

Россиян насторожили скидки на технику в магазинах

Экономист Борисова: Техника в России подешевела до 30 % после праздников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПраздники в России

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

После новогодних праздников в России сильно снизились цены на бытовую технику, теперь отдельные товары можно купить со скидкой до 30 процентов. Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова пояснила Life.ru такую динамику.

Основными причинами скидок в этом году стали снижение спроса, особенно на крупные покупки, вследствие высокой стоимости кредитов, а также проведение крупных онлайн-акций. Они позволили освободить полки от товаров, спрос на которые был ниже ожидаемого уровня.

По данным эксперта, в январе электропылесосы подешевели на 7,87 процента, телевизоры — на 6,24 процента по сравнению с декабрем прошлого года. Смартфоны потеряли в цене в среднем 3-5 процентов, а некоторые кофеварки продавались со скидками до 20 процентов. Аналитики предполагают, что рынок может просесть еще примерно на 20 процентов.

«По мере выхода на рынок новых российских производителей к концу 2026 года можно ожидать очередную коррекцию рынка, направленную на снижение цен. Диапазон коррекции будет зависеть от модельного ряда и от того, насколько они будут удовлетворять запросы потенциальных потребителей», — заявила Борисова.

Ранее россиянам назвали подводные камни рассрочек. Фаундер Рокетбанка Роберт Сабирянов пояснил, что зачастую покупателям кажется, будто товар стоимостью в 40 тысяч будет доступнее, если он приобретается по схеме «всего по 10 тысяч раз в две недели». В результате люди чаще соглашаются на покупки, которые в обычной ситуации отложили бы или вовсе не сделали. К таким импульсивным покупкам относятся одежда и техника.

