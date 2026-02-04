Реклама

13:16, 4 февраля 2026Экономика

Россияне перешли на премиальную водку

Simple group: Продажи премиальной водки в России взлетели на 89 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Продажи премиальной водки в России в 2025 году взлетели. О переходе граждан на более дорогую категорию напитков сообщили аналитики Simple Group (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным исследования, реализация напитков премиальных брендов выросла на 89 процентов вопреки сокращению продаж водки в стране. Самым популярным объемом в сегменте стали 0,7 и 0,5 литра: их доли занимают 52 и 40 процентов в натуральном выражении. В то же время продажи бутылок объемом 0,375 литра выросли почти в пять раз благодаря расширению дистрибуции в ритейле.

Наиболее востребованными стали марки стоимостью 1500–2000 рублей: их продажи выросли на 112 процентов в годовом выражении, а доля составила 49 процентов. При этом основной объем, 99 процентов продаж, формировал сегмент от 1000 до 3000 рублей.

Самыми динамичными оказались январь (плюс 178 процентов) и нетипичный для категории август (плюс 128 процентов).

В декабре также выяснилось, что спрос на российские игристые вина оказался на 50 процентов выше, чем годом ранее. При этом по сравнению с ноябрем рост продаж этого вида алкоголя оказался еще более заметным и составил 164 процента. Лидером предновогоднего спроса аналитики назвали просекко. Если в 2024-м на него приходилось около 42 процентов в структуре продаж, то сейчас — 52 процента.

