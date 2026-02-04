Реклама

21:55, 4 февраля 2026

Россиянин пропал без вести в заброшенных каменоломнях под Москвой

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Россиянин пропал без вести в заброшенных Девятовских каменоломнях под Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, 21-летний мужчина спустился на экскурсию под землю около 08:00 утра и должен был выйти около 14:00. По словам родственников, на связь он не вышел до сих пор.

Вход в каменоломни находится в деревне к северу от Подольска под названием Девятское. Сейчас туда на поиски пропавшего направились сотрудники МЧС.

Девятовские каменоломни — это комплекс заброшенных подземных выработок известняка (белого камня) в Подольском районе Подмосковья. Место стало популярным не только у профессиональных спелеологов, но и у туристов.

Ранее на Камчатке в ходе поездки на Пущинские источники пропали восемь человек, включая троих детей.

