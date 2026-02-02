Реклама

Россия
02:04, 2 февраля 2026

На Камчатке пропали восемь туристов

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ходе поездки на Пущинские источники на Камчатке пропали восемь человек, включая трех детей. Об этом сообщил глава МЧС региона Сергей Лебедев на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера ночью, в 23 часа 34 минуты, от родственников нам поступил звонок о том, что пять человек и три ребенка уехали в пятницу на Пущинские источники в Мильковском МО и в назначенное время 01.02.2026 года не вернулись», — говорится в сообщении. Пропавшие не выходили на связь.

Знакомые пропавших попытались самостоятельно найти их, однако из-за погодных условий добраться до места не удалось. Для помощи в поисках выдвинулись сотрудники полиции и спасатели.

Согласно предварительным данным, причиной задержки группы мог стать обильный снегопад. Как уточнил Лебедев, расстояние от Пущино до Пущинских источников составляет около 20 километров.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 39-летнего сноубордиста Владимира Киюцина потеряли в 30 километрах от места, где до этого исчезла семья Усольцевых.

