Сноубордиста потеряли в 30 километрах от места исчезновения Усольцевых

Пропавшего сноубордиста Киюцина нашли в тайге

В Красноярском крае 39-летнего сноубордиста Владимира Киюцина потеряли в 30 километрах от места, где до этого исчезла семья Усольцевых. Об инциденте сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне 39-летний Киюцин, работающий шеф-поваром в Красноярске, поехал кататься на гору Аргыджек в Манско-Уярском округе с группой других отдыхающих. Туристы самостоятельно поднялись на вершину, после чего съехали назад, но после этого члены группы не смогли найти Киюцина. Они подумали, что мужчина самостоятельно добрался до места их ночлега в деревне Нарва, и уехали в том же направлении. Рация была только у Владимира, так что возможности связаться с ним у райдеров не было.

Найти сноубордиста удалось днем 1 февраля. Его обнаружили в тайге, где он провел всю ночь, в 30 километрах от места, где полгода назад исчезла семья Усольцевых, поиски которой возобновились накануне.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и исчезли. Алтайский егерь Сергей Усик назвал последнее возможное место укрытия Усольцевых. По его мнению, семья наткнулась на браконьерскую избушку, где и осталась, поскольку там нашли запасы продуктов.

Ранее сообщалось, что Усольцевых начнут искать в туалетах и надворных постройках жителей в поселке Кутурчин. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что вместе с поисковиками к месту исчезновения семьи прибыли и криминалисты.