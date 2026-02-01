Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:53, 1 февраля 2026Россия

Сноубордиста потеряли в 30 километрах от места исчезновения Усольцевых

Пропавшего сноубордиста Киюцина нашли в тайге
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Niyazz / Shutterstock / Fotodom  

В Красноярском крае 39-летнего сноубордиста Владимира Киюцина потеряли в 30 километрах от места, где до этого исчезла семья Усольцевых. Об инциденте сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне 39-летний Киюцин, работающий шеф-поваром в Красноярске, поехал кататься на гору Аргыджек в Манско-Уярском округе с группой других отдыхающих. Туристы самостоятельно поднялись на вершину, после чего съехали назад, но после этого члены группы не смогли найти Киюцина. Они подумали, что мужчина самостоятельно добрался до места их ночлега в деревне Нарва, и уехали в том же направлении. Рация была только у Владимира, так что возможности связаться с ним у райдеров не было.

Найти сноубордиста удалось днем 1 февраля. Его обнаружили в тайге, где он провел всю ночь, в 30 километрах от места, где полгода назад исчезла семья Усольцевых, поиски которой возобновились накануне.

Материалы по теме:
«Сердце разрывается от боли за семьи» История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
22 августа 2024

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и исчезли. Алтайский егерь Сергей Усик назвал последнее возможное место укрытия Усольцевых. По его мнению, семья наткнулась на браконьерскую избушку, где и осталась, поскольку там нашли запасы продуктов.

Ранее сообщалось, что Усольцевых начнут искать в туалетах и надворных постройках жителей в поселке Кутурчин. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что вместе с поисковиками к месту исчезновения семьи прибыли и криминалисты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине начали отключать Starlink, чтобы защититься от дронов. Ограничения могут стать преимуществом для России и навредить ВСУ

    Арктическая столица России снова погрузилась в блэкаут

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Сноубордиста потеряли в 30 километрах от места исчезновения Усольцевых

    «Вашингтон» с Овечкиным отыгрался с 0:3 и победил в матче НХЛ

    Численность армии Великобритании сравнили с количеством сотрудников в военкоматах Украины

    В МИД России оценили планы по размещению войск Запада на Украине

    Нетребко избавится от бизнеса в России

    Трамп заявил о своих планах относительно Кубы

    Позицию Киева на переговорах описали словами «У Зеленского стало меньше карт на руках»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok