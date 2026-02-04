Россиянка получила срок за данные о правоохранительных органах

В ЛНР женщина получила 15 лет колонии за госизмену

В Луганской народной республике (ЛНР) женщина получила 15 лет колонии за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установил суд, жительница Беломорского района вошла в контакт с сотрудником украинской спецслужбы. По его заданию она собирала и передавала данные, которые могли быть использованы против правоохранительных органов РФ.

Она признана виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Уголовное дело было возбуждено и расследовано сотрудниками ФСБ. Суд приговорил ее к 15 годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

