13:02, 4 февраля 2026Спорт

Российская гандболистка рассказала о сорвавшемся переходе в сборную Турции


Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Novosёlov / YouTube

Российская гандболистка Алена Ихнева, играющая за турецкий клуб «Бурса», рассказала о сорвавшемся переходе в сборную Турции. Об этом она высказалась на канале Novosёlov на YouTube.

«Они очень хотели поменять состав игроков и пригласить иностранцев. Сделать что-то такое более масштабное. И все, мы уже начали реально заниматься документами», — заявила Ихнева.

По ее словам, переход сорвался из-за выборов президента федерации гандбола Турции. «Старый президент проиграл, и весь процесс остановился», — добавила гандболистка.

Ранее российская гандболистка Ольга Медведева заявила, что власти Норвегии хотели отобрать ее детей, потому что она обучала их русскому языку. В полиции действия матери сочли издевательством и преступлением.

