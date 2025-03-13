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11:45, 13 марта 2025Спорт

Гандболистка заявила о желании властей Норвегии отобрать ее детей из-за обучения русскому

Гандболистка Медведева: Норвежцы хотели отобрать детей из-за обучения русскому
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ververidis Vasilis / Shutterstock / Fotodom

Российская гандболистка Ольга Медведева заявила, что власти Норвегии хотели отобрать ее детей, потому что она обучала их русскому языку. Ее слова приводит Handballfast.com.

Спортсменка рассказала, что прожила в Норвегии 18 лет вместе с мужем с тремя детьми, которые ходили в местную школу. Она вспомнила, что ее вызывали в полицию из-за воспитания дочерей. «Стали упрекать нас за то, что мы ужасно относимся к нашим детям. Кормим их непонятной русской едой, заставляем учить уроки, заставляем смотреть мультики на русском языке», — поделилась подробностями Медведева.

Гандболистка добавила, что обучение детей русскому в полиции назвали издевательством и преступлением. По ее словам, дочерей могли забрать и отдать на воспитание в другую семью, поэтому решено было покинуть Норвегию.

Медведева известна по выступлениям за норвежский «Ларвик», в составе которого она выиграла Лигу чемпионов и Кубок ЕГФ. После завершения карьеры она осталась жить в Норвегии, однако в прошлом году вернулась в Россию.

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