Российские войска уничтожили обстреливавшую гражданские объекты Белгорода установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, которую Запад поставил на вооружение Украине. Об этом заявил источник ТАСС в силовых структурах РФ.
Помимо системы залпового огня, ВС России смогли разбить командный пункт бригады Вооруженных сил противника (ВСУ) в Харьковской области. «Уничтожен командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава», — уточнил собеседник агентства.
Ранее военный обозреватель Влад Шлепченко раскрыл выводящую РСЗО HIMARS из игры стратегию. Это происходит в результате роста результативности российских традиционных средств поражения — артиллерии, авиации, ракет и беспилотников, в сфере которых произошла революция.