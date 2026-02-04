ТАСС: ВС РФ уничтожили американскую РСЗО HIMARS ВСУ, обстреливавшую Белгород

Российские войска уничтожили обстреливавшую гражданские объекты Белгорода установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, которую Запад поставил на вооружение Украине. Об этом заявил источник ТАСС в силовых структурах РФ.

Помимо системы залпового огня, ВС России смогли разбить командный пункт бригады Вооруженных сил противника (ВСУ) в Харьковской области. «Уничтожен командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава», — уточнил собеседник агентства.

Ранее военный обозреватель Влад Шлепченко раскрыл выводящую РСЗО HIMARS из игры стратегию. Это происходит в результате роста результативности российских традиционных средств поражения — артиллерии, авиации, ракет и беспилотников, в сфере которых произошла революция.