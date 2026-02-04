RT: Российский боец с лопнувшей перепонкой противостоял двум группам ВСУ

Командир огнеметного взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Алга с лопнувшей перепонкой противостоял двум группам украинских военных. Его историю публикует RT.

Алга рассказал, что участвовал в отбитии контрнаступления в населенном пункте Новомайорское, где ему пришлось работать непосредственно в соприкосновении с противником. Его группе, в частности, поступила задача от командира роты десантно-штурмового батальона отработать по противнику, скопившемуся в доме по пути. Однако при выполнении задания российские военные попали под артиллерийский обстрел.

«У меня лопнула перепонка, но работу продолжили. Эвакуировали раненых и стали дальше продвигаться на север населенного пункта», — вспомнил боец.

С его слов, в здании, по которому нужно было нанести удар, находились две группы противника в составе 16 человек. Дом, в котором скрывались украинские бойцы, был атакован из ручного пулемета.

«По радиоперехвату было слышно, как они кричали про потери и про раненых, что по ним что-то крупное отработало. Это были мы», — заключил Алга.

Ранее командир штурмового взвода гвардии лейтенант Чингис Хомушку рассказал о бое с сотней украинских солдат. За него офицер был удостоен медали «За отвагу». Однако в одном из следующих боевых выходов он был серьезно ранен.