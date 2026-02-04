RT: Российский боец СВО спас сослуживца с помощью ковра

Командир отделения огнеметного взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Выключатель спас сослуживца с помощью ковра в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует RT.

Российский боец рассказал, что во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) по его группе противник отработал ударом из танка, одного из сослуживцев ранило.

«Мы ему начали оказывать помощь, нести было не на чем. Мы сорвали со стены ковер и на этом ковре потащили его в тыл. Там уже ждала эвакуация, мы его передали», — вспомнил Выключатель.

По его словам, после того, как удалось спасти сослуживцев, он начал закрепляться в одном из домов, и в этот момент снова попал под минометный обстрел. «Меня завалило стеной, товарища откинуло в другую комнату. Все в пыли. Он вышел, начал меня откапывать., искать. В итоге — легкая контузия», — заключил он.

Ранее боец СВО с позывным Аллигатор запрыгнул на горящую бронированную машину и успел спасти боекомплект до взрыва. После он продолжил выполнять боевую задачу.