Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:31, 4 февраля 2026Россия

Российский боец СВО спас сослуживца с помощью ковра

RT: Российский боец СВО спас сослуживца с помощью ковра
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир отделения огнеметного взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Выключатель спас сослуживца с помощью ковра в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует RT.

Российский боец рассказал, что во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) по его группе противник отработал ударом из танка, одного из сослуживцев ранило.

«Мы ему начали оказывать помощь, нести было не на чем. Мы сорвали со стены ковер и на этом ковре потащили его в тыл. Там уже ждала эвакуация, мы его передали», — вспомнил Выключатель.

По его словам, после того, как удалось спасти сослуживцев, он начал закрепляться в одном из домов, и в этот момент снова попал под минометный обстрел. «Меня завалило стеной, товарища откинуло в другую комнату. Все в пыли. Он вышел, начал меня откапывать., искать. В итоге — легкая контузия», — заключил он.

Ранее боец СВО с позывным Аллигатор запрыгнул на горящую бронированную машину и успел спасти боекомплект до взрыва. После он продолжил выполнять боевую задачу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Замену Лолиты в качестве ведущей популярного шоу назвали ошибкой

    В Минобороны отчитались о сбитых авиационных бомбах в зоне СВО

    Минобороны отчиталось о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Российские войска взяли под контроль Староукраинку

    В Кремле прояснили ситуацию с закупками российской нефти Индией

    В России назвали сроки производства SJ-100 в Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok