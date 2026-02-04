Боец СВО запрыгнул на горящую бронированную машину и успел спасти боекомплект до взрыва

RT: Российский боец бросился к горящей БМП и успел спасти боекомплект до взрыва

Замкомандира огнеметного взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Аллигатор бросился к горящей бронированной машине пехоты (БМП) и успел спасти боекомплект до взрыва. Его историю публикует RT.

Российский боец создавал плацдарм перед населенным пунктом Шахтерское, когда украинский FPV-дрон подбил российскую БМП, на которой находился Аллигатор вместе со вторым огнеметчиком.

«Все спешились, эвакуировались в безопасное место и смотрели как догорает техника. Аллигатор, взяв волю в кулак, понимая, что сейчас боекомплект гореть начнет, все будет хлопать, взрываться, доложил мне: "Я сейчас быстро забегу, скину все и буду дальше двигаться". Я дал добро, помолился за него, и, слава богу, все хорошо закончилось», — рассказал командир взвода с позывным Алга.

По его словам, Аллигатор запрыгнул на технику и начал с нее сбрасывать боекомплект. «Аллигатор забрал до конца все свои игрушки и продолжил работать», — вспомнил собеседник издания.

Ранее сообщалось, как Алга с лопнувшей перепонкой противостоял двум группам украинских бойцов. Он нанес удар из ручного пулемета по дому, в котором скрывался противник.

