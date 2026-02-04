Самодельные ножи заготовили для убийства в российской колонии

ФСБ: Заключенный хотел устроить пожар в ИК на Кубани и убить ее сотрудников

Заключенный собирался убить сотрудников краснодарской колонии с помощью самодельных ножей. Об этом он рассказал на оперативном видео ФСБ России.

По его словам, он планировал устроить пожар в клубе колонии, а затем прийти в администрацию, чтобы убить сотрудников учреждения. Мужчина заготовил бензин и ацетон, чтобы поджечь здание, а также сам изготовил в швейном цеху ножи для нападения.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Вооруженное нападение готовил 45-летний выходец Центрально-Азиатского региона совместно с соотечественниками, которые отбывали сроки в краснодарской колонии за совершение общеуголовных преступлений.