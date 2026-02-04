Реклама

Силовые структуры
10:39, 4 февраля 2026Силовые структуры

Срыв теракта в российской колонии попал на видео

Появились кадры с заключенным, готовившим теракт в краснодарской колонии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Срыв теракта в краснодарской колонии, который готовил 45-летний заключенный, попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах виден арсенал злоумышленника, с которым он собирался устроить теракт — самодельные ножи, бензин и ацетон. Сам он признался, что сначала хотел сжечь здание тюремного клуба, а затем порезать сотрудников в администрации колонии.

Оказалось, что теракт выходец Центрально-Азиатского региона готовил не один, а вместе со своими соотечественниками. Они все отбывали сроки в краснодарской колонии за совершение общеуголовных преступлений. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

