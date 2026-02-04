Сбежавшего из-под стражи мигранта вычислили в России спустя 25 лет

В Петербурге задержали мигранта, сбежавшего из-под стражи 25 лет назад

В Санкт-Петербурге полиция задержала 67-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который 25 лет находился в межгосударственном розыске после побега из-под стражи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Мужчину задержали на вокзале.

В своей стране его разыскивают с сентября 2000 года. Тогда он совершил побег из-под стражи, под которой находился за ранее совершенное преступление. Задержанного доставили в отдел полиции. Его передадут инициаторам розыска.

