В Москве подросток откусил педофилу-мигранту кусок языка

В Москве педофилу из Кыргызстана дали 19 лет за покушение на 16-летнего юношу

В Москве Тверской суд приговорил 29-летнего педофила-мигранта из Кыргызстана к 19 годам лишения свободы за покушение на жизнь 16-летнего россиянина. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, все произошло летом 2024 года на сквере у Белорусского вокзала. Тогда решивший остаться в столице без крова и средств 16-летний уроженец Воронежской области случайно познакомился с фигурантом. Он предложил юноше употребить гашиш. После того, как подросток употребил, иностранец повалил его на землю и изнасиловал. В какой-то момент мужчина попытался поцеловать его, в ответ мальчик откусил ему часть языка. После этого мигрант чуть не удушил его. Затем он сбежал, прихватив рюкзак потерпевшего и два его серебряных кольца.

Злоумышленника раскрыли в тот же день.

Иностранец признан виновным по статьям о покушении на убийство, насильственных действиях сексуального характера, мужеложстве и склонении к употреблению наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что Калининский суд Челябинска вынес приговор 24-летнему мигранту Бегзоду Еносову, похитившему 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга. Он получил 1,5 года в колонии-поселении. Кроме того, он должен заплатить 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации потерпевшей.