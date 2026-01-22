Раскрыт приговор для похитившего и изнасиловавшего 14-летнюю россиянку мигранта

На Урале похитивший 14-летнюю школьницу мигрант признан виновным в интиме с ней

Калининский суд Челябинска вынес приговор 24-летнему мигранту Бегзоду Еносову, похитившему 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга. Об этом сообщает e1.ru

Мужчина признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней россиянкой — по статье 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») и 135 УК РФ («Развратные действия»). Он получил 1,5 года в колонии-поселении. Кроме того, он должен заплатить 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации потерпевшей.

Ранее сообщалось, что фигурант — гражданин Узбекистана.

Он снимал квартиру с другим рабочим и проживал по соседству с девочкой-подростком. Коллеги иностранца рассказали, что он почти не говорит по-русски, а только кивает и молчит. Мужчина дарил школьнице подарки и рассказывал, что сильно любит ее.