Средняя цена нового автомобиля в России резко выросла

Целиков: Цена новых и подержанных машин выросла более чем на 13 % за год

Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в январе 2026 года достигла 3,5 миллиона рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года цена выросла на 13 процентов. Такие данные опубликовал аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию агентства «Автостат».

Если сравнивать с декабрем 2025 года, в январе произошло небольшое снижение показателя — на 2,1 процента, отметил эксперт.

Рост наблюдается и на рынке автомобилей с пробегом. Средневзвешенная стоимость подержанной легковой машины в январе 2026 года составила 1,34 миллиона рублей, что на 14 процентов больше, чем годом ранее. При этом по отношению к декабрю прошлого года увеличение было минимальным и составило 0,5 процента.

Ранее российский автоконцерн «АвтоВАЗ» сообщил о старте продаж двухтопливного седана Lada Vesta CNG. Машина может работать как на бензине, так и на метане.