Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
12:18, 4 февраля 2026Авто

Средняя цена нового автомобиля в России резко выросла

Целиков: Цена новых и подержанных машин выросла более чем на 13 % за год
Марина Аверкина

Фото: Сергей Тарасов / РИА Новости

Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в январе 2026 года достигла 3,5 миллиона рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года цена выросла на 13 процентов. Такие данные опубликовал аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию агентства «Автостат».

Если сравнивать с декабрем 2025 года, в январе произошло небольшое снижение показателя — на 2,1 процента, отметил эксперт.

Рост наблюдается и на рынке автомобилей с пробегом. Средневзвешенная стоимость подержанной легковой машины в январе 2026 года составила 1,34 миллиона рублей, что на 14 процентов больше, чем годом ранее. При этом по отношению к декабрю прошлого года увеличение было минимальным и составило 0,5 процента.

Ранее российский автоконцерн «АвтоВАЗ» сообщил о старте продаж двухтопливного седана Lada Vesta CNG. Машина может работать как на бензине, так и на метане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожную ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Личность пропавшего на Кипре российского предпринимателя подтвердили

    Стало известно о скандале в красноярской школе перед попыткой ученицы сжечь сверстников

    Кремль отреагировал на слова Макрона о подготовке разговора с Путиным

    Российская школьница устроила поджог и напала на сверстников с молотком на уроке алгебры

    Боец СВО запрыгнул на горящую бронированную машину и успел спасти боекомплект до взрыва

    Запасы дальнобойных ракет у ВСУ оценили

    Бывший возлюбленный Кайли Дженнер съязвил на тему ее груди в новой песне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok