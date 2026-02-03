«АвтоВАЗ» начал продажи модернизированной версии седана Lada Vesta

«АвтоВАЗ» сообщил о старте продаж двухтопливного седана Lada Vesta CNG

«АвтоВАЗ» заявил о начале продаж модернизированного седана Lada Vesta CNG. Его особенность — возможность использовать два вида топлива. Машина может работать как на бензине, так и на метане, сообщила пресс-служба производителя.

Рекомендованная стоимость автомобиля — от 1 881 000 рублей, но с учетом государственной субсидии цена начинается от 1 515 000 рублей для базовой версии Comfort.

В машине использовано газобаллонное оборудование четвертого поколения, работающее на метане. Система осуществляет распределенный впрыск газа, а для улучшения разгонной динамики может дополнительно использовать бензин. Одной полной заправки метаном хватит примерно на 320 километров пути. Общий запас хода на двух видах топлива составит более одной тысячи километров.

В компании подчеркнули, что использование метана в качестве топлива дает возможность уменьшить затраты на горючее в 2-3 раза. Кроме того, величина транспортного налога для такого автомобиля становится ниже на 50 процентов.

Газовый баллон комбинированной конструкции из стали и стекловолокна имеет объем 90 литров и вмещает до 22 кубометров сжатого метана. Его установка в багажнике не потребовала замены стандартного 55-литрового бензобака. Данные о работе газобаллонного оборудования, включая оставшийся запас газа и расчетный пробег, водитель сможет видеть на дисплее бортового компьютера. В целях повышения безопасности на автомобиле установлена автоматическая система, которая блокирует подачу газа при разгерметизации топливной системы, например, при ДТП.

В компании подчеркнули, что двухтопливная версия Vesta успешно прошла все необходимые испытания, в том числе краш-тесты. Установленное на заводе газобаллонное оборудование является штатным и сертифицированным, что позволяет сохранить полную заводскую гарантию на автомобиль. Все изменения в конструкцию официально зарегистрированы.

Под капотом седана установлен 1,6-литровый атмосферный двигатель ВАЗ-21129 CNG мощностью 106 лошадиных сил. При переходе на метан она снижается до 96 лошадиных сил. Автомобиль оснащен пятиступенчатой механической коробкой передач производства «АвтоВАЗа».

Даже в базовой версии машина получила кондиционер, две фронтальные подушки безопасности, систему курсовой устойчивости, доступ без ключа, возможность удаленного запуска мотора, а также светодиодные фары и ряд других элементов.

