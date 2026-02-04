Реклама

14:24, 4 февраля 2026Бывший СССР

Стали известны подробности о боях ВС России у Красноармейска

ВС России успешно ведут бои в Белицком у Красноармейска
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные успешно ведут бои у Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

Сообщается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на данном участке фронта. Ежедневно фиксируется переброска на него Киевом личного состава и как легкой, так и бронированной техники.

«При этом попытки контратаковать в лоб со стороны противника прекратились, однако теперь началась активная работа по маршрутам движения и ближним тылам. (...) Исходя из вышеперечисленного следует подготовка к активным действиям в направлении Родинского и Белицкого. В самом Белицком идут бои в южной части, противник безуспешно пытается выдавить наши войска из населенного пункта», — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о попытках ВСУ контратаковать на нескольких направлениях. По его словам, они фиксируются у Гуляйполя и Купянска.

