Стало известно о роли Дерипаски в визе для Эпштейна

Bloomberg раскрыл роль Дерипаски в российской визе для Эпштейна

Питер Мандельсон и Бенджамин Вегг-Проссер, основавшие лоббистскую фирму Global Counsel, пытались получить российскую визу для финансиста Джеффри Эпштейна через миллиардера Олега Дерипаску. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В переписке между бывшим британским министром Мандельсоном, Вегг-Проссером, Эпштейном и, предположительно, представителями офиса Дерипаски, обнаруженными Минюстом США, содержатся свидетельства попыток задействовать российские контакты для получения виз для Эпштейна и его сопровождающего в Москву — в ноябре 2010 года, за месяц до основания консалтинговой фирмы Global Counsel.

Несмотря на усилия, документы указывают, что запросы остались без результата. Тем не менее раскрытая переписка вновь привлекает внимание к тесным связям Global Counsel с Россией и личным контактам Мандельсона, которые в последнее время стали объектом острого парламентского расследования после его ухода из Палаты лордов.

Ранее сообщалось, что покинувший Россию лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) фигурирует в материалах по делу Джеффри Эпштейна, осужденного за организацию секс-трафика, торговлю людьми и создание сети педофилов. Музыкант упоминается в обзоре прессы, полученном Эпштейном в мае 2012 года, в связи с участием музыканта в акциях протеста в начале 2010-х годов.