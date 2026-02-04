Страна НАТО подготовила дополнительные санкции против России

Bloomberg: США приготовили новые санкции против России, но не реализуют их

Власти США подготовили дополнительные санкции против России, но признаков их реализации пока не наблюдается. Об этом агентству Bloomberg анонимно рассказали европейские чиновники.

В свою очередь, Брюссель также подготовил очередной пакет экономических ограничений. Кроме того, усиливаются меры против так называемого «теневого флота» России. Однако интенсивность этих шагов выглядит, по словам собеседников агентства, довольно слабой. Они также рассказали, что в Европейском союзе растет скептицизм по поводу переговоров о мире на Украине.

Ранее появилась информация, что руководство Европейского союза собралось усилить санкционное давление на Россию и ввести ограничения на поставки ключевых металлов. Речь идет об ограничениях на импорт российских меди, платины, иридия и родия.

В конце января комитет по иностранным делам Сената США поддержал законопроект о санкциях против кораблей так называемого «теневого флота» России. В документе речь также идет о ключевых энергетических проектах «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», а также расширении ограничений против газопроводов «Северный поток».

