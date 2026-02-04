Реклама

Россия
16:40, 4 февраля 2026Россия

Священник РПЦ назвал делающих аборты россиянок и гадалок виноватыми в продолжении СВО

Архиерей Питирим назвал делающих аборты россиянок виноватыми в продолжении СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Россиянки, которые делают аборты, а также гадалки, тарологи и экстрасенсы виноваты в продолжении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил архиерей, управляющий Скопинской епархией Питирим (Творогов) во время проповеди. Видеозапись доступна на его странице во «ВКонтакте».

«Огромное количество людей прибегает к нечистой силе. И вот мы с вами сколько видели попыток заключить мир на Украине, кто только не предпринимает. И все эти попытки не приводят к успеху. А почему? (...) Потому что огромное количество появилось колдунов, от того, что много было совершаемо абортов. Особенно в последнее время. Да и вообще люди стали жить нечестиво», — рассказал он.

Архиерей также привел статистику, согласно которой за 2024 год в России, в сравнении с 2023, стало в три раза больше экстрасенсов, гадалок, тарологов и нумерологов.

Ранее митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил, что в ходе спецоперации Вооруженные силы России воюют с «духами злобы поднебесной». По его словам, причиной, послужившей началом СВО, стала страшная «духовная катастрофа», корни которой «уходят в века».

