19:37, 4 февраля 2026Интернет и СМИ

Звезду реалити-шоу арестовали за изнасилование ребенка и зоофилию

Звезду реалити-шоу о свингерах Макколлистера арестовали за изнасилование ребенка
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nicole Glass Photography / Shutterstock / Fotodom  

Звезду американского реалити-шоу о свингерах «Соседи с привилегиями» (Neighbors With Benefits) Тони Макколлистера арестовали за изнасилование ребенка и зоофилию. Об этом пишет газета New York Post.

Сообщается, что Макколлистера задержали после того, как он загрузил в свой Google-аккаунт откровенные материалы с участием ребенка. В ходе расследования выяснилось, что телезвезда и его подруга накачали наркотиками маленькую девочку и изнасиловали ее. Кроме того, полиция обнаружила видео, где пара вступает в сексуальный контакт с двумя собаками.

Макколлистера и его подругу взяли под стражу, пара предстанет перед судом 4 февраля.

Ранее стало известно об аресте звезды американского кулинарного реалити-шоу «Топ Шеф» (Top Chef) Келси Барнард Кларк. Уточнялось, что она управляла автомобилем в нетрезвом виде, вместе с ней в машине находились двое детей.

