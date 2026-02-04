Звезду реалити-шоу арестовали за изнасилование ребенка и зоофилию

Звезду реалити-шоу о свингерах Макколлистера арестовали за изнасилование ребенка

Звезду американского реалити-шоу о свингерах «Соседи с привилегиями» (Neighbors With Benefits) Тони Макколлистера арестовали за изнасилование ребенка и зоофилию. Об этом пишет газета New York Post.

Сообщается, что Макколлистера задержали после того, как он загрузил в свой Google-аккаунт откровенные материалы с участием ребенка. В ходе расследования выяснилось, что телезвезда и его подруга накачали наркотиками маленькую девочку и изнасиловали ее. Кроме того, полиция обнаружила видео, где пара вступает в сексуальный контакт с двумя собаками.

Макколлистера и его подругу взяли под стражу, пара предстанет перед судом 4 февраля.

