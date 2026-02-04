Реклама

18:30, 4 февраля 2026

Туристы приняли похороны в Таиланде за гастрономический фестиваль и сели обедать

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: ridersuperone / Shutterstock / Fotodom

Отдыхающие на юге Таиланда туристы случайно попали на поминки местного жителя и приняли мероприятие за гастрономический фестиваль. Об этом стало известно The Bangkok Post.

31 января во время прощальной процессии в Накхонситхаммарате несколько иностранцев вошли в зал, где проводилась поминальная трапеза из-за кончины таиландца, и сели обедать со всеми, подумав, что попали на кулинарное мероприятие. Когда семья рассказала попавшим на похороны путешественникам о случившимся, они смутились и попытались уйти, однако местные настояли на их присутствии.

Гостей страны щедро угостили обедом бесплатно. Позже еще одна группа туристов допустила ту же ошибку и была встречена с таким же радушием. Эта история получила большой отклик в сети. Комментаторы отметили, что, несмотря на личную утрату, близкие усопшего решили проявить доброту к незнакомцам. Поступок был воспринят как яркий пример тайского гостеприимства.

Ранее двое туристов устроили секс-шоу в тук-туке и попали в черный список Таиланда. Во время непристойного поведения мужчина и женщина попали на снимки очевидцев.

