Гостья шоу начала получать странные посылки и удивилась причине

Гостья «Этим утром» Эдвардс купила парики для собаки во время приступа лунатизма

Гостья британского шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV Никола Эдвардс рассказала о том, как она внезапно начала получать странные посылки и удивилась причине. На ее историю обратило внимание издание Daily Mail.

По словам Эдвардс, когда посылки стали появляться у ее дома, она сначала подумала, что это розыгрыш. Среди них, как отметила гостья шоу, были парики для ее собаки, сотни миниатюрных фигурок людей и кружка с изображением шотландского политика Николы Стерджен. Также однажды женщине пришла книга об уходе за морскими свинками, хотя у нее никогда не было морской свинки.

Никто из родственников и друзей не сознался в розыгрыше, и тогда Эдвардс решила, что стала жертвой мошенников. Однако позднее ее муж увидел, как она совершает покупки по ночам. Выяснилось, что женщина заказывала товары во время приступов лунатизма. Всего она потратила на покупки около одной тысячи фунтов стерлингов (примерно 104 тысячи рублей).

Сомнолог Софи Босток, присутствовавшая в студии шоу, объяснила, что проблемы со сном, включая приступы лунатизма, могут возникнуть у некоторых женщин перед менопаузой. Эдвардс подтвердила, что начала получать посылки, когда у нее появились первые симптомы этого состояния. К ним она, в частности, отнесла тревожность и депрессию.

