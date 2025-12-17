Гостья шоу раскрыла деталь интимной жизни с мужем и заставила ведущую закатить глаза

Участница британского экстремального шоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» (I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!) актриса и модель Келли Брук стала гостьей программы «Свободные женщины» (Loose Women) и в эфире раскрыла деталь интимной жизни с мужем. Как сообщает Daily Mail, ее признание заставило одну из ведущих проекта Джанет Стрит-Портер закатить глаза.

В эфире обсуждали результаты опроса, согласно которому треть взрослых британцев практически не занимаются сексом со своими партнерами. Ведущая программы Кэй Адамс рассказала, что некоторые пары в попытках вернуть страсть в отношения практикуют секс по праздникам: они вступают в интимную связь на Рождество, в годовщины и дни рождения.

У Брук спросили, что она думает о такой практике. «Я только вернулась из джунглей (речь идет о ее уходе из шоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» — прим. «Ленты.ру»), поэтому чувствую, что должна наверстать упущенное. Я вернулась в Великобританию, все возвращаетcя на круги своя. У меня сейчас небольшой перерыв [в сексе]», — заявила модель.

Затем Адамс поинтересовалась у Брук, какой перерыв она считает небольшим. «Неделя. Это долгий срок, не так ли? Если у меня неделю не будет секса, я начну думать: "Неужели моему браку пришел конец?" Я буду так думать», — призналась модель. Стрит-Портер, услышав ее ответ, закатила глаза, после чего пошутила, что ей придется отлучиться в туалет, если этот разговор продолжится.

