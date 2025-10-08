Ведущий выдал туалетный секрет гостя шоу и рассмешил коллегу

Ведущий шоу This Morning («Этим утром») на канале ITV Бен Шепард выдал секрет гостя программы Ника Феррари, который не смог выйти в эфир вовремя, и рассмешил коллегу. На это обратило внимание издание The Mirror.

В выпуске ведущий в студии обсуждал с коллегой Кэт Дили и приглашенной гостьей, журналисткой Рэйчел Джонсон, главные темы дня. К их разговору должен был присоединиться по видеосвязи Феррари, однако он не вышел в эфир.

«Мы все еще ждем Ника Феррари, которому приспичило. Ему нужно было отойти в туалет (...). Он скоро присоединится к нам», — объяснил отсутствие гостя Шепард. В ответ Дили и Джонсон рассмеялись. Через некоторое время Феррари подключился к эфиру.

Ранее сообщалось, что ведущий программы Good Morning Britain («Доброе утро, Британия») на канале ITV Эд Боллс сделал двусмысленный комплимент гостье шоу. В эфире он похвалил ее булочки, чем смутил коллегу Сюзанну Рид.