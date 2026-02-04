Реклама

Украинец на просьбу полицейских показать документы продемонстрировал свой половой орган

Александра Синицына
В городе Кропивницкий — административном центре Кировоградской области Украины — сотрудники правоохранительных органов обратились к мужчине с целью проверить его документы. Однако украинец не выполнил просьбу, передает агентство УНИАН, ссылаясь на данные из реестра судебных решений.

Уточняется, что вместо того, чтобы показать бумаги, мужчина продемонстрировал свой половой орган.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский продлил мобилизацию, а также военное положение в республике на 90 дней.

