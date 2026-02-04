В Кропивницком украинец вместо документов показал полиции свой половой орган

В городе Кропивницкий — административном центре Кировоградской области Украины — сотрудники правоохранительных органов обратились к мужчине с целью проверить его документы. Однако украинец не выполнил просьбу, передает агентство УНИАН, ссылаясь на данные из реестра судебных решений.

Уточняется, что вместо того, чтобы показать бумаги, мужчина продемонстрировал свой половой орган.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский продлил мобилизацию, а также военное положение в республике на 90 дней.